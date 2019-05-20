Парламент отклонил перенос даты президентских выборов в Абхазии

С требованием о переносе выборов президента Абхазии у здания Парламента республики собралось несколько сотен человек в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса президентских выборов, передает с места корреспондент Sputnik.

В повестке заседания Народного собрания было два вопроса: "Об отмене постановления Парламента Абхазии "О назначении выборов президента Абхазии от 4 апреля 2019 года" и "О назначении выборов президента Абхазии"; "О проекте Конституционного закона Республики Абхазия "О введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона Абхазии "О выборах президента Абхазии".

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Голосование начали со второго пункта. "За" высказались 14 человек при необходимых 24 голосах. Таким образом Народное собрание оставило без изменений дату голосования на выборах президента Абхазии 21 июля 2019 года.

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

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17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.