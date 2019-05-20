Оппозиция недовольна решением Парламента по дате выборов президента Абхазии

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Люди, собравшиеся в понедельник на митинг у стен Народного собрания с требованием перенести дату президентских выборов в Абхазии, недовольны решением Парламента, который проголосовал против этого, передает с места корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент отклонил перенос даты президентских выборов в Абхазии

На площади у здания парламента выстроено несколько линий оцепления правоохранительных органов. В охране здания Парламента принимает участие подразделение СОБР. Время от времени в толпе возникают стычки, и звучат требования о выходе к митингующим спикера Парламента.

Люди не расходтся и ожидают итогов совещания лидеров оппозиции.

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

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20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.