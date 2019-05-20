Коллегия Минздрава Абхазии обсудила состояние Аслана Бжания

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Коллегия Минздрава Абхазии считает, что имеющиеся сегодня в наличии данные не позволяют достоверно судить как о диагнозе Аслана Бжания, а также его помощников, так и о возможности внешнего воздействия на депутата, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Минздрав Абхазии пристально следит за состоянием здоровья Аслана Бжания с первого дня заболевания депутата, а руководитель департамента здравоохранения города Москвы по поручению министра здравоохранения России держит этот вопрос на личном контроле, пациенту оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее, министерство здравоохранения республики по объективным причинам (отсутствие согласия пациента) до сего дня не обладает достаточной информацией о диагнозе депутата Народного Собрания Аслана Бжания", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Тамаза Цахнакия.

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Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия, главный санитарный врач Людмила Скорик, главный судебно-медицинский эксперт Геннадий Бобуа, а также невролог Республиканской больницы Нара Иванба сошлись во мнении, что озвученные в сети интернет термины наподобие "бульбарного" и "миастеноподобного синдрома" не являются диагнозами и могут сопутствовать различным заболеваниям.

Более того, по утверждению медиков, все указанные в опубликованной в интернете экспертизе из Германии "данные по содержанию у пациента тяжелых металлов согласно общепринятым стандартам ВОЗ не являются завышенными". Делать выводы о внешнем воздействии и об отравлении Аслана Бжания преждевременно, уверены эксперты Минздрава Абхазии.

"Самое важное – правильно интерпретировать критерии. Симптомы и синдромы еще не являются диагнозом. Тем самым, чтобы иметь суждение об окончательном диагнозе, необходимо получить полную и точную информацию о состоянии больного", - резюмировал работу коллегии Тамаз Цахнакия.

Он также отметил, что такая информация будет получена в самое ближайшее время силами Генеральной прокуратуры Абхазии.

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Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

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17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.