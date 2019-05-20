Оппозиция объявила забастовку из-за отказа в переносе президентских выборов

С требованием о переносе выборов президента Абхазии у здания Парламента республики собралось несколько сотен человек в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Бессрочную забастовку объявили в понедельник 20 мая участники митинга, выступающие за перенос даты президентских выборов, сообщает с места корреспондент Sputnik.

"Просили депутатов Парламента о переносе выборов на осень. Эта просьба народа была проигнорирована. После этого произошло несколько инцидентов. Заранее просим людей не поддаваться на провокации, не реагировать на разного рода оскорбления, оставаться до конца на месте. Объявляем бессрочную забастовку, стоим пока президент Абхазии не выйдет к своему народу", - сказал член президиума партии "Амцахара" Виктор Тванба.

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса президентских выборов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент отклонил перенос даты президентских выборов в Абхазии

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

Оппозиция недовольна решением Парламента по дате выборов президента Абхазии>>

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.