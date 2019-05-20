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Митингующие, не добившись переноса выборов, требуют отставки Рауля Хаджимба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Парламент Абхазии проголосовал в понедельник против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Митингующие у Парламента Абхазии, не добившись переноса даты президентских выборов, требуют отставки действующего президента Абхазии Рауля Хаджимба, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

"Мы узнали, что в Парламенте было принято решение об отказе в переносе выборов. После нескольких стычек мы собрались и попросили президента выйти к людям", - сказал руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия Теймураз Хишба. 

© Foto / Пресс-служба Президента
Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

Но, по его словам, президент проигнорировал это требование.

Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.

Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью своего лидера.

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20 мая у комплекса правительственных зданий в Сухуме собрались сотни сторонников оппозиции с требованием перенести выборы президента Абхазии с 21 июля на осень 2019 года.

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Теги:
Рауль Хаджимба, Народное собрание Абхазии


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