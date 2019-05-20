Митингующие, не добившись переноса выборов, требуют отставки Рауля Хаджимба

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Митингующие у Парламента Абхазии, не добившись переноса даты президентских выборов, требуют отставки действующего президента Абхазии Рауля Хаджимба, сообщает корреспондент Sputnik с места события.
"Мы узнали, что в Парламенте было принято решение об отказе в переносе выборов. После нескольких стычек мы собрались и попросили президента выйти к людям", - сказал руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия Теймураз Хишба.
Но, по его словам, президент проигнорировал это требование.
Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.
Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.
16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью своего лидера.
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20 мая у комплекса правительственных зданий в Сухуме собрались сотни сторонников оппозиции с требованием перенести выборы президента Абхазии с 21 июля на осень 2019 года.