Оппозиция объявила акцию неповиновения и чрезвычайное положение в Абхазии

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Оппозиция объявила общегражданское неповиновение и чрезвычайное положение в Абхазии вечером в понедельник 20 мая, передает с места корреспондент Sputnik.

“С сегодняшнего дня в стране объявлены акции общегражданского неповиновения и чрезвычайное положение. В связи с этим завтра в Сухуме работники общественного транспорта объявляют забастовку и присоединяются к акциям гражданского неповиновения", - заявил председатель городского отделения партии "Амцахара" Мизан Зухба.

Он добавил, что будут перекрыты мосты и дороги по республиканской трассе.

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Представители оппозиции пришли к зданию Парламента Абхазии с требованием о переносе выборов президента республики с 21 июля на осень в связи с тем, что кандидат на должность главы государства Аслан Бжания не сможет принять участие в выборах по состоянию здоровья. По заявлению представителей оппозиции, Бжания был отравлен.

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.