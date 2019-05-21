02:33 21 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.49
  • EUR71.96
Поиск

МВД Абхазии о протестных акциях: на грани политического шантажа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (14)
58220

Оппозиция объявила общегражданское неповиновение и чрезвычайное положение в Абхазии вечером в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии обратилось к гражданам страны с призывом не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии, сообщает официальный сайт ведомства.

Кроме того, в ведомстве просят граждан "не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок".

"Предпринимаемые некоторыми членами нашего общества действия на грани политического шантажа, манипулирование общественным мнением, настроениями граждан, а зачастую предоставление неполной и искаженной информации, могут спровоцировать негативную ситуацию в республике", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МВД Абхазии проводит политику "непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и готово обеспечить соблюдение правопорядка на всей территории страны".

Сторонники оппозиции перекрыли трассу в Бзыби и Тамыше>>

МВД Абхазии также призывает при проведении массовых мероприятий общественной и политической направленности строго соблюдать законодательство республики.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (14)

По теме

Оппозиция объявила забастовку из-за отказа в переносе президентских выборов
Митингующие, не добившись переноса выборов, требуют отставки Рауля Хаджимба
Оппозиция объявила акцию неповиновения и чрезвычайное положение в Абхазии
Теги:
МВД Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Репетиция Валерии Адлейба
Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе
Абхазская оппозиция вышла в Сухуме на акцию протеста
"Евровидение–2019": итоговые результаты

Соцсети

Sputnikabkhazia