МВД Абхазии о протестных акциях: на грани политического шантажа

Оппозиция объявила общегражданское неповиновение и чрезвычайное положение в Абхазии вечером в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии обратилось к гражданам страны с призывом не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии, сообщает официальный сайт ведомства.

Кроме того, в ведомстве просят граждан "не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок".

"Предпринимаемые некоторыми членами нашего общества действия на грани политического шантажа, манипулирование общественным мнением, настроениями граждан, а зачастую предоставление неполной и искаженной информации, могут спровоцировать негативную ситуацию в республике", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МВД Абхазии проводит политику "непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и готово обеспечить соблюдение правопорядка на всей территории страны".

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МВД Абхазии также призывает при проведении массовых мероприятий общественной и политической направленности строго соблюдать законодательство республики.