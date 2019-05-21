Сторонники оппозиции перекрыли трассу в Бзыби и Тамыше

Оппозиционеры пришли в понедельник 20 мая к зданию Парламента Абхазии с требованием о переносе выборов президента республики.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Сторонники оппозиции Абхазии перекрыли дороги в районе Бзыби и Тамыша, сообщил корреспонденту Sputnik министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба во вторник 21 мая.

"Группа людей перекрыла дорогу в районе Бзыби, в Тамыше тоже собралось около двадцати человек и тоже перекрывают дорогу", - сказал Аршба.

Он добавил, что пока сил и средств МВД Абхазии не хватает на то, чтобы отреагировать на эти действия. Аршба также подчеркнул, что действия эти носят противозаконный характер.

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Генеральная прокуратура Абхазии, в свою очередь, обращает внимание граждан на необходимость соблюдения основного закона страны - Конституции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - сказано в сообщении.

В ночь с 20 на 21 мая сторонники оппозиции, собравшиеся у Парламента Абхазии и требующие переноса выборов президента страны, объявили об общегражданских протестных акциях, которые должны пройти по всей стране.

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

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2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

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16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

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20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.