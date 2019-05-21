День второй: оппозиция продолжает в Абхазии бессрочную акцию протеста

О том, с чего начался второй день бессрочной акции протеста абхазской оппозиции у здания Парламента, на какие уступки пошли митингующие и чем они недовольны, читайте в репортаже корреспондента Sputnik с места события.

Асмат Цвижба, Sputnik.

"Доброе" утро

В восемь утра у здания Парламента людно, но относительно тихо. За ночь оппозиционеров здесь заметно поубавилось – осталось несколько десятков человек "дежурных". Возрастной диапазон весьма широкий.

Некоторые находятся здесь еще с утра понедельника, другие организовали смены. Люди приехали из сел Очамчырского и Гудатского районов.

"Мы не раз обращались к президенту Абхазии с нашими требованиями о переносе даты выборов, но не добились результата. Наша акция будет продолжаться и сегодня, и, если появится необходимость, завтра", - сообщает о намерениях участник акции Лесик Чамагуа.

Ночевали митингующие здесь же, кто в машинах, а кто и под открытым небом. В палатках пока что необходимости нет, объясняют они.

"Тепло же, благо, у нас такая погода. Зачем нам палатки, мы и так готовы стоять и защищать свои позиции", - заявляет Чамагуа.

Ночь у Парламента провели и сотрудники правоохранительных органов. К утру их количество практически не изменилось. Отряды сменяют друг друга, но многие на ногах уже больше суток. В толпе ходят слухи, что некоторым пришлось оказать медицинскую помощь из-за переутомления.

© Sputnik Асмат Цвижба Митинг оппозиционных сил у здания Парламента

Первые заявления оппозиции стали поступать примерно к десяти утра. Митингующие заявили, что разблокировали центральную автотрассу в районе села Бзыбь.

"Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации", - объяснил представитель оппозиционного блока Теймураз Хишба, но пообещал, что дороги могут быть перекрыты вновь, если власти не пойдут им навстречу.

Дело в розетке

Спокойствие длилось недолго. Сразу после заявления о разблокировке автотрассы произошла первая стычка между сторонниками оппозиции и действующей власти. Поводом для раздора стала электророзетка.

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Недовольные митингующие заявили, что им запретили подключить колонки во дворе Парламента.

"За кого они нас принимают, мы все равно выскажем все, что думаем", - выкрикивали из толпы.

Разняли драчунов сотрудники МВД, обошлось без потерь.