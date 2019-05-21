Автотрасса в районе села Тамыш разблокирована сторонниками оппозиции

Центральная трасса в районе села Бзыбь и Тамыш были заблокированы в ночь на 21 мая, с утра трассу у поста Бзыбь открыли.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Сторонники оппозиции разблокировали автотрассу в районе села Тамыш, об этом Sputnik сообщил глава села Вадим Зантария.

"Открыли дорогу в селе Тамыш, дали дорогу всем тем, кто стоял. Мы приносим извинения за неудобства. У нас были требования, но акция наша мирная. Сейчас мы решили открыть дорогу, но посмотрим, как себя поведут. Ждем решения из Сухума", - сказал Зантария, подчеркнув, что распространяемая информация о том, что бастующие в селе Тамыш были вооружены, является ложной.

Ранее митингующие разблокировали центральную автотрассу у поста Бзыбь, заявив, что эта акция имела предупредительный характер.

Как сообщил Sputnik заместитель главы администрации Очамчырского района Славик Кучуберия, в селе Тамыш жители не пропускали общественный транспорт в Сухум с ночи 21 мая.

"Вчера ночью лично ездил в то место, где перекрыли дорогу, людей было немного. С утра, по моей информации, все жители села Тамыш находились там. С утра не пропустили школьные автобусы, а также тех, кто ехал из Очамчыры в Сухум, они не смогли выехать на работу, и автобус не выехал на границу Псоу. Мы проявляем обеспокоенность, народ очень взволнован", - сказал он.

Министр внутренних дел республики Гарри Аршба в интервью Sputnik отметил, что все провокации и столкновения будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы будем защищать законность конституционного строя в республике и никому не дадим развернуть ту ситуацию, которую они хотели бы. Они хотят расшатать порядок, который на сегодняшний день есть в стране", - сказал министр.

Генеральная прокуратура Абхазии, в свою очередь, обращает внимание граждан на необходимость соблюдения основного закона страны - Конституции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - сказано в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук День второй: оппозиция продолжает в Абхазии бессрочную акцию протеста

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.