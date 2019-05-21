День таксиста: в Сухуме нарушена работа общественного транспорта

О том, почему с началом протестных акций оппозиции не работает большая часть общественного транспорта в Сухуме, как люди добираются до работы и что они думают по поводу происходящего, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему встал транспорт

С самого раннего утра в Сухуме работали только водители такси, ни один другой вид транспорта не функционировал.

"Вчера у здания Парламента собрались люди, которые предложили перенести выборы президента. Вчера я слышал, что автобусы не будут ездить, и обеспечить весь город мы не можем. В направлении Келасура невозможно проехать, поэтому утром я приостановил работу троллейбусов на всех направлениях", - объяснил начальник Троллейбусного управления Сухума Юрий Барганджия

Однако после визита министра внутренних дел и главы столичной администрации два троллейбуса все же вышли на линию Новый район - Рынок.

"Эти два троллейбуса будут функционировать до завтрашнего дня. Что касается дальнейшей работы, это будет ясно позже. Этого количества, конечно же, недостаточно, общее количество, которое необходимо на все направления, - 12 троллейбусов", - сказал Юрий Барганджия.

Пассажиры были не готовы к такому повороту событий. Пришли на остановки, но уехать не смогли.

"Троллейбус проехал минут десять назад, сейчас мы ждем, когда приедет второй, из-за того что их только два, думаю, придется подождать еще некоторое время. Доехать на такси, конечно, можно, но это дорого", - говорит Людмила Хопекян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация с транспортом в городе

О маршрутках

Маршрутные такси прекратили движение. Внятных причин никто из перевозчиков объяснить не смог. Водители также хранили молчание. Только от одного последовала фраза:"Нам так сказали". Кто эти таинственные люди, так выяснить и не удалось.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация с транспортом в городе

Пассажирам по большей части это безразлично. Им надо ехать.

"Они могут выйти или не выйти на работу. Но если бы государство имело свой автомобильный парк, то такого бы не было. Конечно, эта ситуация неудобна для всех, в первую очередь для пассажиров", - возмущался житель столицы Нугзар Джоджуа.

Несмотря на то, что большая часть общественного транспорта в Сухуме не ходит, таксисты отмечают, что количество желающих воспользоваться их услугами не увеличилось. Не всем такая альтернатива по карману.