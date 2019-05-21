Генпрокуратура Абхазии допросит семью Аслана Бжания в Москве

Второй день у Парламента Абхазии проходит акция оппозиции, которая требует ухода Рауля Хаджимба с поста главы государства.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная прокуратура Абхазии проведет допрос семьи Аслана Бжания в Москве, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

По его словам, следователи допросят сына и жену Аслана Бжания. Он добавил, что представители Генпрокуратуры намерены также посетить больницу, в которой лечат оппозиционера.

Как рассказал Даур Амичба, более подробная информация появится после возвращения следователей в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии в связи с протестами в стране

Сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.

Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью лидера оппозиции.

Тогда же руководители общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

День второй: оппозиция продолжает в Абхазии бессрочную акцию протеста>>

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе села Бзыбь и Тамыш, заблокировав автомобильное движение. Позже митингующие разблокировали эти участки дороги, заявив, что акция имела предупредительный характер.