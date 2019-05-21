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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 мая

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (101)
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В среду 22 мая Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. В среду 22 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром без осадков, туман, днем возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики. 

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +20°С +25°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (101)
Теги:
погода в Абхазии


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