Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 мая

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. В среду 22 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром без осадков, туман, днем возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +20°С +25°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.