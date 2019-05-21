Абхазия потеряла до полутора миллионов рублей из-за перекрытия дороги в Бзыби

Второй день у Парламента Абхазии оппозиция требует отставки Рауля Хаджимба с поста главы государства.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. За время перекрытия дороги в Бзыби граждане республики недополучили до полутора миллионов рублей, заявил министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия в интервью Sputnik.

"Оппозиция перекрыла дорогу на мосту через Бзыбь, и сегодня утром до 20 автобусов развернулись. Туристы, приезжая в Абхазию, оставляют у нас деньги, они покупают товары на рынках и так далее", - добавил он.

Министр надеется, что перекрытие дорог в республике больше не повторится, так как это негативно сказывается на туризме.

"Все политические баталии не должны касаться наших гостей", - подчеркнул Гарцкия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии начала собирать материалы в связи с акциями оппозиции

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районах поселка Бзыбь и села Тамыш, в первой половине дня они разблокировали эти участки дороги.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

Генпрокуратура Абхазии допросит семью Аслана Бжания в Москве>>

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.