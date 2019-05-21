МИД Южной Осетии: Цхинвал внимательно следит за событиями в Абхазии

Участники бессрочной акции оппозиции не расходятся второй день и требуют ухода президента Абхазии Рауля Хаджимба с поста главы государства.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в ходе встречи с послом Абхазии в РЮО Аланом Елбакиевым заявил, что руководство республики внимательно следит за событиями в Абхазии и "выражает убежденность в исключительно конституционном русле их развития", сообщает Sputnik Южная Осетия.

Отмечается, что Медоев также обсудил с послом подготовку к предстоящим парламентским выборам в Южной Осетии, в том числе организацию выборов на избирательном участке, который откроется в Абхазии.

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. В посольстве Южной Осетии в Абхазии, в городе Сухум на улице Лакоба, дом №23, будет открыт избирательный участок для голосования.

Акция протеста абхазской оппозиции

Сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.

Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью лидера оппозиции.

Тогда же руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии начала собирать материалы в связи с акциями оппозиции

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе села Бзыбь и Тамыш, заблокировав автомобильное движение. Позже митингующие разблокировали эти участки дороги, заявив, что акция имела предупредительный характер.