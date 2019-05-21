Диспансеризация детского населения в Сухуме пройдет на базе детской поликлиники

В столице Абхазии диспансеризация проходит с 21 по 27 мая, взрослое население обследуют на базе Центральной Республиканской больницы.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Диспансеризация детского населения Сухума в рамках всеобщей диспансеризации проходит на базе столичной детской поликлиники на улице Лакоба с 10:00 до 13:00, до 25 мая включительно, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Отмечается, что прием осуществляют высококвалифицированные специалисты детского профиля: детский кардиолог-аритмолог, невролог, детский хирург-уролог, педиатр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Диспансеризацией населения в Сухуме в целом занимаются 50 специалистов из учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России: 17 врачей для приема взрослого населения, пять детских специалистов, восемь человек среднего медицинского персонала. В составе сводного медотряда - 12 единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной медицинский комплекс, на базе автомобилей повышенной проходимости, который останется в Абхазии.

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В Сухумском районе диспансеризация проходила с 14 по 20 мая.

Главный врач поликлиники Сухумского района Андрей Тужба заявил, что в рамках диспансеризации населения в Сухумском районе в день в течение недели врачами осматривалось до 300 человек.

По предварительным данным, наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются жители - сердечно-сосудистые заболевания, но итоги диспансеризации в Сухумском районе подводить пока рано.

© Sputnik / Томас Тхайцук Диспансеризацию в Абхазии прошли уже более шести тысяч человек

Тужба подчеркнул, что охватить все население Сухумского района не удалось, в село Псху попасть не получилось, так как с техникой туда добраться крайне затруднительно.

Главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров ранее рассказывал, что в период с 5 по 25 апреля по республике консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка.

В столице Абхазии диспансеризация проходит с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня. Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успеют пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.