Захарова: плюс диспансеризации в Абхазии - возможность лечиться в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге рассказала о том, что российские специалисты в рамках диспансеризации оказывают жителям Абхазии медпомощь, а также, что планируется в будущем в этом направлении.

"В настоящее время на территории Абхазии в целях профилактики различных заболеваний специалистами Федерального медико-биологического агентства России проводится всеобщая диспансеризация населения. В ее рамках в Абхазию командировано более 50 врачей высшей категории. В ходе диспансеризации, которая проходит в два этапа: с 5 по 26 апреля и с 14 мая до середины июня, планируется охватить все районы республики. На очереди Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы. Несомненным плюсом диспансеризации является возможность получить направление на лечение в Российскую Федерацию. В целях дальнейшего совершенствования оказания медпомощи жителям Абхазии и российским туристам, в течение ближайших лет предполагается построить в республике Центр экстренной неотложной помощи, в котором будут работать российские специалисты", - сообщила Захарова.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе.

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