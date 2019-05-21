Администрация Сухума: митингующие мешают уборке территории у Парламента

Митинг оппозиции у Парламента Абхазии начался в понедельник 20 мая и перерос в бессрочную акцию протеста.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники митинга у здания Парламента Абхазии препятствуют уборке территории, сообщили Sputnik в пресс-службе администрации Сухума.

Первая партия мусора с места бессрочной акции абхазской оппозиции была вывезена, по данным столичной пресс-службы, примерно в шесть утра 21 мая.

"Но люди, которые там стоят, прогоняют уборщиков, нецензурно выражаются в их сторону, бросают окурки от сигарет куда попало, засовывают их в пальмы. Их поведение невозможно контролировать, поэтому, сколько бы наши коммунальные службы ни старались, в полной мере не получается выполнить свою работу", - отметили в мэрии.

На территории, прилегающей к Парламенту, работают два дежурных дворника.

"Они пытаются убирать, но это очень трудно сделать. После уборки через час все снова в мусоре. Мы как-то пытаемся это контролировать, но это трудно. Думаем, что уборка территории будет осуществлена также под утро, потому что ночью будет сложно это сделать", - объяснила представитель пресс-службы.

© Sputnik Митинг оппозиционных сил у здания Парламента

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

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2 мая оппозиция заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.