Отдых с видом на протест: как на волнения оппозиции в Абхазии отреагировала турсфера

О значении протестных акций для старта курортного сезона в Абхазии и о том, что об этом думают отельеры и гости республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Акция без скидок

В ночь с 20 на 21 мая оппозиционеры, требующие переноса выборов президента и ухода действущего главы государства с поста, перекрыли движение на центральной трассе республики в окрестностях поселка Бзыбь Гагрского района и села Тамыш в Очамчырском районе.

Дороги открыли лишь в первой половине вторника , но даже за это непродолжительное время республике был нанесен ущерб, считает министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия, по его словам, страна за считанные часы лишилась около полутора миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы начали отменять бронирование в Абхазии, узнав о протестных акциях

"Оппозиция перекрыла дорогу на мосту через Бзыбь, и сегодня утром развернулись обратно до 20 автобусов (экскурсионных - ред.). Туристы, приезжая в Абхазию, оставляют у нас деньги, они покупают товары на рынках и так далее", - сказал Гарцкия.

Проведя анализ сложившейся ситуации в сфере туризма, президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказала, что обстановка стабилизировалась и туристы все же прибывают в республику.

В основном едут в Гагру и Пицунду, некоторые выбрали Сухум , отметила Калягина и добавила, что все запланированные на среду экскурсионные выезды в силе.

"Так как уже на Бзыбском посту ничего не перекрыто, на завтра мы набираем туристов на экскурсию. Туристы из Абхазии никуда не уезжают, и на них ситуация никак не влияет, прекрасно себя чувствуют, записываются на экскурсии", - отметила Калягина.

Между тем президент "Абхазского союза туризма" отметила, что в отелях республики наблюдались отмены бронирования. По ее оценке, количество отказов было незначительное.

Ахба опроверг факт массовой отмены бронирования в Абхазии из-за акций протеста>>



Руководитель Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба не отрицает, что факты отмены бронирования были, но они не носят массовый характер.

"Надо отметить, что оппозиция проводит мирный протест, как это бывает во всех государствах. Мы надеемся, что жители Абхазии проявят мудрость, и в ближайшее время мы увидим абхазскую народную дипломатию", - считает Ахба.

Один из наиболее крупных пансионатов республики "Самшитовая роща" в Пицунде не почувствовал на себе «эхо» политических протестов, заверил замдиректора Дмитрий Кварацхелия. Ни одного отказа за последние два дня у них не было.

Но не всем так повезло. Отель "Напра" в поселке Цандрипш Гагрского района не досчитается восьми постояльцев, которые планировали поездку на июнь.

Полит-шоу

Некоторые гости Абхазии, которые отдыхают в Сухуме, даже не поняли, что именно происходит и почему у красивого здания, утопающего в вечнозеленой растительности, собралось так много людей. Юлия из Архангельска допустила, что где то рядом с набережной должен пройти концерт.

"Сперва подумали, что какой-то концерт. Пока еще не поняли, что происходит, просто прошлись по набережной и увидели много людей, в основном мужчин. На нас это никак не повлияло, и погода прекрасная", - поделилась впечатлениями россиянка.

Отдыхающий пансионата "Челюскинцы" в Гагре сказал, что политическая ситуация в стране никак не влияет на его отпуск, погода радует, но вода в море для него пока еще прохладная.

"Не верьте сплетням. Никакой войны в Абхазии нет. Погода замечательная, вот мы с дочкой не входим из моря", - заверила другая отпускница.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.