Задача с неизвестными: что ждет туррынок Абхазии этим летом

О прогнозах предстоящего туристического сезона в Абхазии, где в настоящее время проходит бессрочная акция оппозиции страны, читайте в материале.

Юлия Катенева, Sputnik

Власти Абхазии заволновались: внутренняя политическая нестабильность в начале курортного сезона может негативно сказаться на его итогах. По крайней мере, радужную статистику длинных майских праздников уже омрачили отмены бронирований в туристическом секторе республики.

Минувшей ночью сторонники оппозиции, требующие отставки главы государства, перекрывали движение на республиканской трассе, и не исключено, что главная автомагистраль страны будет перекрыта вновь.

Испугаются или забудут?

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал эти действия противоправными, отметив, что "подобное нагнетание напряженности, к глубокому сожалению, может отпугнуть многих отдыхающих".

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы начали отменять бронирование в Абхазии, узнав о протестных акциях

И уже отпугнуло, свидетельствуют в "Абхазском союзе туризма". Некоторые отели республики сообщили об отмене бронирования, рассказала Sputnik президент союза Анна Калягина.

"Пока не можем комментировать количество отмен. Мы, конечно, сейчас будем анализировать ситуацию, будем связываться с коллегами, уточнять, насколько все трагично", - сказала Калягина.

Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik главный редактор туристического портала Tourdom.ru Дмитрий Даниленко, негативный информационный фон неизбежно сказывается на спросе.

"Туристы выражают беспокойство и даже отказываются от изначальных планов, - признал он. – Но все будет зависеть от того, как долго будут поступать плохие новости. Если негативный фон сохранится в течение длительного срока, то и последствия будут носить более серьезный характер, а если речь идет о временных явлениях, то все очень скоро об этом забудут".

А так хорошо начиналось…

Вместе с тем, в туристической отрасли республики ожидали, что нынешний сезон станет очень удачным. В подтверждении этого прогноза весьма успешно "продавались" майские праздники: в этот период в Абхазию прибыли более 20 тысяч человек.

"Мы смело можем сказать, что летний курортный сезон стартовал в этом году намного раньше и намного эффективнее. Объекты размещения подтверждают информацию, что туристы более активно бронируют номера в объектах размещения по сравнению с прошлым годом", - констатировал в беседе со Sputnik начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

Российская статистика также уверено свидетельствует о росте популярности этого направления у туристов. В частности, по данным Росстата, одним из лидеров туристического спроса в 2018 году, стала именно Абхазия. О стабильном спросе на отдых в республике свидетельствуют и предварительные прогнозы Ассоциации туроператоров России (АТОР). К преимуществам данного направления для российских туристов относится отсутствие визы и ценовая доступность поездок.

Кстати, туристический сезон прошлого года, по признанию властей Абхазии, также удался, несмотря на факторы снижения спроса в летние месяцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых с видом на протест: как на волнения оппозиции в Абхазии отреагировала турсфера

"Начало было не очень хорошим из-за Чемпионата мира по футболу, который проходил рядом с нами, турпоток уменьшился, - рассказывал в интервью Sputnik министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцки. - Но потом у нас были два замечательных осенних месяца – сентябрь и октябрь, которые выдались теплыми. Погодные условия – один из факторов, влияющих на туризм, тоже сыграл свою роль. Многие отельеры и люди, которые работают в сфере туризма, сумели за этот отрезок времени восполнить потери, но не все, конечно.

Курс на организованный туризм?

В 2018 году в Абхазии побывало около миллиона туристов. Это на 200 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. Среди них около 550 тысяч – туристы, прибывшие в Абхазию на длительный срок, и около 450 тысяч – приехавшие на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп.

"Для того чтобы страна с туристической отрасли имела больше дохода, мы должны сделать так, чтобы туристы отдыхали у нас в среднем не по 7-8 дней, а по две недели. Для этого нам, прежде всего, нужно поднять уровень безопасности, предоставляемых медицинских услуг, качество общественного питания", - отмечал Автандил Гарцки.

На рынке организованного туризма позиции Абхазии не очевидны, также признал в главный редактор Tourdom.ru Дмитрий Даниленко.

"Те исследования, которые проводим мы, в том числе и в форме телефонных опросов московских турагентств, свидетельствуют, что по России и сопредельным странам, люди путешествуют самостоятельно, выкупая себе билеты и организуя размещение, - пояснил он. - Порой, это происходит без предварительного бронирования: люди приезжают на машине и на месте подыскивают жилье".

Именно такие туристы и приезжают в Абхазию, указал эксперт.

По его словам, точной статистики по прибывающим в страну туристам просто нет. В частности, у эксперта вызывают сомнение данные российского статистического ведомства.

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"По данным Росстата, Абхазия – чуть ли не в лидерах по посещаемости российскими гражданами, и каждый год мы получаем миллионы туристов. Но это не так. "Счетчик" пересечения границы "накручивают" граждане с российскими паспортами, и это вовсе не туристы", - пояснил он.

"Мы боремся за каждого туриста"

Экономика республики в значительной степени зависит от ситуации в туристической отрасли. Туризм обеспечивает значительную долю поступлений в бюджет Абхазии.

"Мы боремся за каждого туриста со многими странами, и при этом допускаем такие колоссальные ошибки - мы почему-то начинаем все массовые брожения именно летом, перед сезоном", - сетует Анна Калягина По ее словам, "мы все знаем, как влияет на всю республику" снижение летнего туристического потока.

"Поймите, турбизнес не гонится за капиталом, мы хотим, чтобы имидж республики поддерживался", - указала она.

Президент "Абхазского союза туризма" подчеркнула, что независимо от того, как складывается ситуация, туристам ничего не угрожает. Любые внутренние события в республике не должны сказываться на туристическом рынке.