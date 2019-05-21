Вне политики: "Культурно-образовательная экспедиция" пройдет в Абхазии

"Культурно-образовательная экспедиция" состоится в Галском районе, на территории российской Седьмой военной базы Южного военного округа в Гудауте и в Абхазском госуниверситете.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. "Культурно-образовательная экспедиция" пройдет в Абхазии с 22 по 25 мая, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха во вторник 21 мая.

"Деятельность Россотрудничества предполагает реализацию проектов в сфере российско-абхазского образовательного, культурного, молодежного и научного взаимодействия. В этом смысле наша деятельность вне политики. Она направлена на концентрацию усилий в названных областях и предполагает подготовку, реализацию различного рода мероприятий, которые относятся к "Культурно-образовательной экспедиции", - уточнил Чеха.

Он добавил, что "Культурно-образовательная экспедиция" предполагает совмещение нескольких элементов. В рамках культурной части мероприятия запланированы выступления российских творческих коллективов и артистов, в образовательной – проведение мастер-классов для учителей русского языка.

Эти мероприятия планируется провести в Гале 22 мая, на территории российской Седьмой военной базы Южного военного округа в Гудауте - 23 мая, в Абхазском госуниверситете - 24 мая.

Член экспертного совета при Россотрудничестве, руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова отметила, что работы предстоит много.

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"Посмотрев на ситуацию, понимаю, что здесь работы очень много в плане развития и восстановления доверия между нашими странами и народами. Что касается молодежи – формирования доверия. Основная проблема, на мой взгляд, нашей гуманитарной деятельности в молодежной среде за границей – это то, что мы работаем старыми методами в основном", - сказала Полоскова.

В пример она привела методы, когда проводят круглые столы, конференции, и молодежь покидает их, не вычерпав из этих событий ничего значимого. В качестве удачного проекта по изменению методов и фактуры работы Полоскова назвала инициативу Информагентства Sputnik Армения, в рамках которой студенты из России приедут в эту республику и будут жить в местных семьях, оказывать различную помощь, в том числе в ремонте школ.

Формат "Культурно-образовательной экспедиции", которую выбрали для Абхазии, позволит продемонстрировать русское искусство, возможности в сфере образования и определить, какие острые проблемы складываются.

"На мой взгляд, одна из основных проблем, как ни странно в эру современных технологий, - нехватка информации друг о друге. Второе – как вызвать интерес у абхазских экспертных кругов, молодежи. Я думаю, что это одна из основных задач. Также, мне кажется, что нужно все-таки понять современное политическое поле Абхазии. Не с точки зрения, кто "за" или "против" нас, а посмотреть на то, что из себя представляет "пул" друзей России именно в элите Абхазии", - отметила Полоскова.

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Абхазию Полоскова назвала своей любовью, которую ей "завещал" отец, который в 1950 - 1960 годы часто отдыхал в этой причерноморской республике, и всегда один. Еще в детстве гостье пресс-центра Sputnik отец посоветовал научиться уважительно общаться с людьми, в чью страну она будет приезжать,и тогда эти люди ответят взаимностью.

Она уверена, что в будущем в республике можно будет провести несколько крупных и ярких мероприятий, которые будут полезны Абхазии и России.