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Хаджимба лично поблагодарил правоохранителей

Хаджимба лично поблагодарил правоохранителей, несших службу во время протестов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (39)
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Оппозиция и власть в Абхазии после двух дней протестных акций в республике договорились о переносе президентских выборов на 25 августа.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил за службу сотрудников правоохранительных органов, которые следили за охраной правопорядка во время протестных акций у Парламента республики.

"Спасибо всем за ваше терпение, профессиональное отношение к тому, что происходило. Все эти часы мы видели вас, и вы видели тех людей, которые стояли перед вами. Благодаря вашего к ним отношения удалось избежать самого худшего", - сказал президент и добавил, что гордится правоохранительными структурами Абхазии.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению>>

Двум сторонам удалось достичь соглашения вечером вторника 21 мая. Протестующие приняли предложение главы государства о смещение сроков проведения выборы главы республики с 21 июля на 25 августа.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (39)


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