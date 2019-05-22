Общественный транспорт заработал в Сухуме

Работа общественного транспорта в Сухуме была нарушена 21 мая в связи с митингом оппозиции у здания Парламента страны.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа общественного транспорта в Сухуме возобновлена, сказала Sputnik начальник отдела по связям с общественностью администрации столицы Амина Хватыш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению

Начальник Троллейбусного управления Сухума Юрий Барганджия сообщил, что транспорт ходит по всем направлениям, в целом на рейсы вышли 10 троллейбусов.

Работа общественного транспорта в Сухуме была нарушена 21 мая. На работу не вышли водители маршрутных такси, автобусов, работали только два троллейбуса по направлению Новый район - Рынок.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

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Двум сторонам удалось достичь соглашения вечером во вторник 21 мая. Протестующие приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборов главы республики с 21 июля на 25 августа.