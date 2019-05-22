Абхазские гимнастки завоевали шесть медалей на первенстве в Тамбовской области

Открытое первенство по спортивной гимнастике, посвященное памяти мастера спорта СССР Нины Поповой, состоялось 17 мая в городе Котовск Тамбовской области.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские гимнастки завоевали шесть медалей в Тамбовской области на открытом первенстве по спортивной гимнастике, посвященном памяти мастера спорта СССР Нины Поповой, сообщила тренер спортсменок Наталья Хлыбова.

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Она сообщила, что в турнире приняли участие шесть гимнасток Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Сухум.

"Выступлением мы очень довольны. Это были первые наши выездные соревнования, и мы, конечно, не ждали таких результатов", - сказала тренер.

Она сообщила, что это был первый выезд на соревнования в Россию. Участницы из Абхазии выступили по двум юношеским разрядам – первом и втором.

"Соревнования проходили в два потока, мы участвовали во втором потоке. Все шесть девочек приехали с медалями. Заняли первые, вторые и третьи места в каждом разряде", - подчеркнула Наталья Хлыбова.

Во втором юношеском разряде первое место заняла Софья Исламова (школа №3), второе место у Валерии Накопия (школа №2), третье - у Александры Адлейба (школа №15).

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В первом юношеском разряде первое место заняла Валерия Кварчелия (школа №4), второе место - Эвелина Страт (школа №15), третье место у Софии Цвижба (школа №10).

"Нина Петровна Попова - мой личный тренер, и для меня было важно попасть на эти соревнования", - призналась Хлыбова.

Всего в соревнованиях приняли участие 45 девочек и 36 мальчиков, выступавших по всем разрядам.