Москва приветствует компромисс между властью и оппозицией в Абхазии

В Администрации президента РФ с пониманием отнеслись к компромиссу, достигнутому в ходе вчерашних переговоров президента Абхазии Рауля Хаджимба и лидеров оппозиции.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Близкий к управлению по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ политолог (директор Центра политической конъюнктуры) Алексей Чеснаков сообщил, что в управлении с пониманием отнеслись к компромиссу, достигнутому в ходе вчерашних переговоров президента Абхазии Рауля Хаджимба и лидеров оппозиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению

Урегулирование разногласий в правовом поле, в конституционных рамках приветствуется. Возможность участия проходящего лечение в Москве Аслана Бжания в выборах, предусмотренная межабхазским компромиссом, поспособствует стабилизации ситуации. Как Рауль Хаджимба, так и Аслан Бжания хорошо знакомы сотрудникам управления как ответственные, авторитетные политики, убежденные в необходимости дальнейшего укрепления и развития союзнических отношений с Россией. Выражается надежда, что договоренности будут реализованы на практике, оппозиция будет и впредь действовать в правовом поле, и обе стороны сохранят настрой на диалог.

В понедельник 20 мая представители оппозиции вышли к зданию Парламента в Сухуме с призывом перенести дату президентских выборов и объявили бессрочную акцию неповиновения.

Общественный транспорт заработал в Сухуме>>

Поводом к протестной акции послужила болезнь одного из кандидатов в президенты Аслана Бжания. Его сторонники посчитали, что политик мог быть отравлен. Президент Хаджимба пошел навстречу оппозиции и перенес президентские выборы на 25 августа. Таким образом, протестующие и действующая власть в Абхазии достигли соглашения.