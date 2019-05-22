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Константин Ченгелия

Уникальный: памяти абхазского композитора Константина Ченгелия

© Фото : muzkarta.info
В Абхазии
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Абхазский композитор Константин Ченгелия ушел из жизни в возрасте 88 лет в среду 22 мая. Воспоминаниями об усопшем поделились с корреспондентом Sputnik его коллеги и друзья.

Бадри Есиава, Sputnik

"Аиааира" Константина Ченгелия

Уникальный композитор и человек с большой душой – таким запомнился Константин Ченгелия Народной артистке Абхазии Розе Чамагуа.

"Как композитор, он внес лепту во всех областях музыкального искусства в Абхазии. Когда он создавал вокально-инструментальный ансамбль "Рица", попросил меня помочь ему в этом деле. Я с удовольствием согласилась, и нам удалось собрать мужчин, девушек, которые играли на наших народных музыкальных инструментах. В течение двух месяцев Константин подготовил программу, с которой ансамбль поехал на фестиваль в Москву", - поделилась Чамагуа.

Фестиваль тот назывался "Наш адрес – Советский Союз" и проходил он в 1970 году. Выступление абхазского ансамбля в России был ярким и успешным, добавила она.

Константин Ченгелия активно поддерживал молодых музыкантов и композиторов. С каждым мог найти общий язык и к каждому имел свой подход.

Выставка Хранители молодости.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хранители молодости".

Во время Отечественной войны народа Абхазии на слова Лели Тванба он написал песню "Аиааира", с которой защитники республики шли в бой и которая их вдохновляла. Эта композиция, призналась Чамагуа, для нее стала одной из лучших. 

"Эту песню во время войны мы пели всюду, на всех позициях. В этот период он также организовал при Министерстве обороны ансамбль под названием "Аиааира", который подбадривал наших бойцов", - рассказала Народная артистка Абхазии.

Композиторов Руслана Агумаа и Константина Ченгелия "познакомила" музыка, так вспоминает Агумаа первую их встречу более сорока лет назад. По характеру он был мягким и веселым.

"За все сорок лет нашего знакомства я не помню, чтобы он был чем-то возмущен или обижен. Всегда смеялся, шутил и ни с кем не ругался. Константин был очень хорошим другом, хотя  и прямолинейным. Настоящий абхаз и патриот, хороший педагог, многие его студенты достигли определенных высот", - вспомнил Агумаа.

7 апреля 1974 года абхазский этнографический ансамбль долгожителей "Нартаа", созданный Ченгелия, завоевал высшую награду международного фольклорного конкурса вокальных коллективов "Золотой павлин", проходившего в Венгрии. Активно помогал в создании ансамбля "Гунда". Труд, вложенный Константином Ченгелия в музыкальное искусство Абхазии, сложно переоценить, подчеркнул Агумаа.

Музыка на двоих

Абхазский поэт Терентий Чания признался, что весть о смерти его друга Константина Ченгелия шокировала и огорчила его.

"Константин был отзывчивым и обаятельным человеком. Я с ним познакомился в 1958 году. Давно это было. Мы подружились и выступали вместе на творческих олимпиадах, в районных центрах и конкурсах. Затем он поступил в музыкальное училище , и во время учебы Константин написал несколько песен, одна из которых называлась "Моя любимая" на слова молодого поэта Бориса Жордания. Эта композиция была очень душевная, она стала популярной", - сказал Чания.

Выставка Хранители молодости.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Хранители молодости".

Чания и Ченгелия вместе работали над песней "Сылашара" (мой свет – ред.), с которой они выступали на сцене Госфилармонии в Сухуме, на конкурсах в Тбилиси. Композиция эта не раз была удостоена наград различной степени.

Однажды, вскоре после олимпиады в Тбилиси, две из 60 их совместных композиций записали на пластинку, которая вышла крупным тиражом. В альбом тот вошли песни "В ожидании" и "Сылашара".

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Константин Ченгелия родился 27 марта 1931 года в селе Калдахуара Гудаутского района. В годы Отечественной войны народа Абхазии организованный Константином Ченгелия ансамбль "Аиааира" дал 102 концерта на линии фронта и в госпиталях. В дни войны им было написано около 60 песен. Символом Победы стала песня Константина Ченгелия на слова Лели Тванба "Аиааира".



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