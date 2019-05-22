Хаджимба представил в Парламент законопроект, позволяющий перенести дату выборов

Представленный Хаджимба проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий президента.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия", сообщается на сайте главы государства.

Проект закона предполагает внесение изменения в Конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия".

Действующая редакция статьи 6 Конституционного закона гласит, что выборы проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий президента. Представленный Хаджимба проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий президента, отмечается в сообщении.

В соответствии с Основным Законом Абхазии президент республики избирается на пять лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги.

Рауль Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года, поясняется в сообщении.

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Сроки и дата проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему Конституционному закону.

Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

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2 мая оппозиция заявила о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.