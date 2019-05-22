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Концерт "Песни Победы" впервые пройдет в Абхазии

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В Абхазии
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Концерт вокалистов из Москвы "Песни Победы", посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Впервые в Абхазии пройдет концерт "Песни Победы" в воскресенье 26 мая, рассказала корреспонденту Sputnik министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"К нам приедут лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вячеслав Ольховский, солистки Москонцерта Виктория Носовская и Виктория Пфистер. Этот проект проводится в разных городах стран СНГ и главная его цель – песни военных лет. Этот концерт пройдет в Абхазии впервые", - отметила Арсалия.

Она добавила, что концерт организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Государственного музея Боевой Славы имени первого президента республики Владислава Ардзинба.

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"На наш взгляд, будет очень интересная программа, и мы ждем ветеранов, деятелей культуры, студентов, детей, всех желающих посетить это событие. Вход свободный", - сказала Арсалия.

Министр подчеркнула, что концерт, который пройдет в Музее Боевой Славы в Сухуме, подарок прежде всего для ветеранов Великой Отечественной войны.



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