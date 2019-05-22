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Кварчия: дата голосования по переносу выборов президента еще не определена

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (46)
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Участники митинга оппозиции 21 мая приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборы главы республики с 21 июля на 25 августа.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дата голосования по вопросу переноса даты выборов президента Абхазии пока не определена, сказал в интервью Sputnik спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на вечере в честь 26-летия Министерства по репатриации Абхазии, 25 марта 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба представил в Парламент законопроект, позволяющий перенести дату выборов

"Сегодня в Парламенте прошло рабочее совещание, депутатам были вручены материалы, которые президент отправил в Народное Собрание относительно переноса выборов главы государства на 25 августа", - добавил он.

Парламентарии высказывали различные мнения по поводу переноса выборов, подчеркнул Кварчия.

"Этот вопрос надо обсудить, чтобы затем вынести определенным решением на сессию Парламента. Сегодня было преждевременно ставить на голосование инициативу президента о переносе даты выборов главы государства. Еще предстоит серьезно поработать для того, чтобы сблизить позиции депутатов", - сказал спикер Парламента.

21 мая участники митинга оппозиции приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборы главы республики с 21 июля на 25 августа.

Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению>>

Рауль Хаджимба 22 мая представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Проект закона предполагает внесение изменения в Конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия". Представленный Хаджимба проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий президента.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (46)


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