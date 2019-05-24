Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. В субботу 25 мая в Абхазии ожидается облачная погода, днем и вечером умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой. В воскресенье 26 мая погода прояснится, осадки прекратятся, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +24°С +29°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.