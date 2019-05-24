Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу территория Абхазии окажется под влиянием фронтов Скандинавского циклона, а в воскресенье утром ожидается приход Антициклона, погода прояснится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. В субботу 25 мая в Абхазии ожидается облачная погода, днем и вечером умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой. В воскресенье 26 мая погода прояснится, осадки прекратятся, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +24°С +29°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.