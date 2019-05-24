Систему подачи кислорода и углекислого газа наладили в Республиканской больнице

В Республиканской больнице провели специальные трубы, по которым кислород и углекислый газ подают в операционные, реанимацию, отделение гемодиализа и роддом.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Республиканской больнице провели коммуникации по снабжению кислородом и углекислым газом отделения медучреждения, сказал в интервью Sputnik главврач Аполлон Гургулия.

Он пояснил, что в Республиканской больнице провели специальные трубы, по которым кислород и углекислый газ подают в операционные, реанимацию, отделение гемодиализа и роддом. Ранее приходилось тяжелые баллоны заносить в отделения вручную, поэтому кафель во многих местах медучреждения разбит, говорит Гургулия.

"На площадках рядом с лифтом кафель поломан, также на стенах. Мы перетаскивали вручную кислородные баллоны, сейчас эти трудности ликвидированы, но на этом наши планы не заканчиваются. Пока нам приходится завозить кислород в баллонах и ставить у централизованного пульта, откуда идет подача в общую сеть", - рассказал он.

Новая система сделана для удобства, в каждом отделении закреплены щиты, к которым подключены переходники, чтобы использовать нужное количество газа, сообщил Гургулия.

© Sputnik Бадрак Авидзба Оборудование для лечения ДЦП передали детской больнице в Сухуме

"Сейчас мы завозим баллоны с газом и устанавливаем на улице, это соответствует технике безопасности, так как в мире бывали случаи, когда они взрывались. Расфасовка газов происходит на улице, и их подача производится из одной точки", - подчеркнул главврач.

Было бы гораздо удобнее, если бы вместо резервуара, куда ставят баллоны, была бы кислородная станция, подчеркнул Гургулия.

"Можно вырабатывать кислород из воздуха и подавать в сеть. Такие планы у нас есть, и надеюсь, что наши власти поймут необходимость этого, во всех крупных клиниках России такое уже есть", - сказал главврач Республиканской больницы.

В три этапа: Минздрав России окажет медпомощь жителям Абхазии>>

Работы по созданию централизованной системы подачи газов в лечебнице проводила одна из московских фирм с начала этого года, сообщил он.