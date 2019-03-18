В три этапа: Минздрав России окажет медпомощь жителям Абхазии

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Делегация Минздрава России приехала с рабочим визитом в Абхазию по поручению министра Вероники Скворцовой, чтобы обсудить с руководством республики трехэтапный план оказания медицинской помощи жителям Абхазии, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

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План оказания медпомощи жителям Абхазии включает в себя три этапа, которые будут проходить параллельно друг другу. При этом отмечается, что на реализацию всего плана отводится около года.

Первый этап - проведение в ближайшие две-три недели диспансеризации населения.

"Это уже третья диспансеризация, которую мы проводим, и вторая при поддержке ФМБА России. Она имеет принципиально важное значение и будет охватывать все районы республики", - отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

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В рамках второго этапа реализации проекта планируется открытие отделения кардиохирургии, для этого российская делегация совместно с абхазскими коллегами осмотрела Республиканскую больницу. В дальнейшем специалисты ФМБА, в том числе из центров кардиохирургии, будут приезжать и работать вахтовым способом в отделении, проводить кардиохирургические операции, в том числе с обучением коллег.

Как сообщают в Минздраве Абхазии, правительство России уже выделило средства для строительства отделения.

"Сердечно-сосудистые заболевания весьма актуальны, так как эта патология крайне распространена и является основной причиной инвалидизации и смертности трудоспособного населения. Поэтому мы задались целью создать подобное учреждение на территории республики при поддержке Российской Федерации. На первом этапе это будет отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе Республиканской больницы, где уже через определенное время мы сможем оказывать неотложную помощь больным с острым инфарктом миокарда, выполнять коронарографию, стентирование коронарных артерий", - рассказал Тамаз Цахнакия.

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Заключительный, третий этап, предусматривает строительство многопрофильного медицинского центра, в котором также будут работать российские специалисты по вахтовому методу. В центре будет представлено и отделение общей хирургии, и кардиохирургии, и отделение травматологии, а также большой поликлинический блок.

Место строительства медцентра пока не определено, однако отмечается, что решающим фактором станет равноудаленность от всех районов республики и соблюдение принципа "золотого часа" с момента начала острого заболевания до оказания пациенту специализированной помощи.

Руководитель ФМБА Владимир Уйба отмечает, что опыт у агентства уже есть - в минимально короткие сроки подобные центры были построены на Валдае и в Ялте.

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Глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия подчеркнул, что визит российской делегации - результат достигнутых им в декабре прошлого года договоренностей с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.