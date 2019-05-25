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До седьмого пота: как футболисты сборной Абхазии готовятся к ConIFA-2019

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О том, как сборная Абхазии по футболу готовится к предстоящему чемпионату Европы по версии ConIFA-2019, с каким настроем игроки отправятся на турнир, смотрите в видеоматериале Sputnik.

На Республиканском стадионе уже давно не проходили важные матчи. Однако в футбол там все еще играют, поле для тренировок используют игроки сборной Абхазии. Перед ответственным выездом в Арцах (Нагорной Карабах – ред.) футболисты оттачивают взаимодействие на поле, главный тренер команды давал тактические указания, кому куда бежать, как открываться под пас.

В группе А сыграют: Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Арцах. В группа Б: Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Подготовиться к Европе: сборная Абхазии тренируется в преддверии ConIFA-2019>>

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.



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