Парламент рассмотрит вопрос переноса выборов президента Абхазии 28 мая

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вопрос переноса выборов президента Абхазии будет вынесен на сессию Народного Собрания 28 мая, сказала в интервью Sputnik депутат Парламента Натали Смыр.

"На Парламент возложена ответственность перенести дату выборов. Если это делает Народное Собрание, почему с нами никто об этом не говорил. Решение принималось определенным кругом лиц, несмотря на то, что все депутаты понимали, что проводить выборы в разгар курортного сезона нецелесообразно, потому что наша экономика ориентирована на курортный сезон", - добавила она.

Она считает, что перенести выборы президента страны нужно было изначально, чтобы не помешать курортному сезону.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба обратился к депутатам Парламента

"Я думаю, что решение о переносе даты выборов пройдет в Парламенте. Я хочу голосовать против переноса выборов, но с учетом настроений народа, все-таки я выбрана народом, моя принципиальная позиция меньше всего играет роль. Здесь надо ставить выше интересы народа, а не свою принципиальную позицию", - говорит Смыр.

По ее словам, для того чтобы решение о переносе даты выборов было принято, 24 депутата должны проголосовать "за".

20 мая у комплекса правительственных зданий в Сухуме собрались сотни сторонников оппозиции с требованием перенести выборы президента Абхазии с 21 июля на осень 2019 года.

Парламент провел специальную сессию, посвященную переносу даты выборов 20 мая.

В повестке заседания Народного Собрания было два вопроса: "Об отмене постановления Парламента Абхазии "О назначении выборов президента Абхазии от 4 апреля 2019 года" и "О назначении выборов президента Абхазии"; "О проекте Конституционного закона Республики Абхазия "О введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона Абхазии "О выборах президента Абхазии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба представил в Парламент законопроект, позволяющий перенести дату выборов

Голосование начали со второго пункта. "За" высказались 14 человек при необходимых 24 голосах. Таким образом Народное Собрание оставило без изменений дату голосования на выборах президента Абхазии 21 июля 2019 года.

Затем, 21 мая участники митинга оппозиции приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборы главы республики с 21 июля на 25 августа.

Рауль Хаджимба 22 мая представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

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Проект закона предполагает внесение изменения в Конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия". Представленный Хаджимба проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий президента.