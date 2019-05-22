Кишмария о посредничестве между властью и оппозицией: моя инициатива

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария в интервью Sputnik рассказал о том, почему стал участником переговоров между властью и оппозицией, которые состоялись 21 мая после двухдневного митинга у Парламента страны, и о его отношении к ордену Александра Невского, который ему вручил президент России.

– Мираб Борисович, как получилось, что вы выступили посредником между оппозицией и властями?

– Все мы были очевидцами происходившего в стране в последние несколько дней. Как глава оборонного ведомства, хочу напомнить, что Вооруженные силы были и остаются вне политики. Наша главная задача - обеспечение безопасности и суверенитета Республики Абхазия. Что касается конкретно вашего вопроса, то хочу напомнить, что и власть, и оппозиция – это один народ, героически отстоявший свободу и независимость нашего государства в период Отечественной войны народа Абхазии1992-1993 годов. В сложившейся ситуации я не мог остаться безучастным.

– Это была ваша инициатива или кто-то предложил вам?

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Конечно, это была моя инициатива. Однако прежде чем принять решение, у меня состоялось несколько встреч с руководством страны и представителями оппозиции. После чего я убедился в необходимости вмешаться в складывающуюся неблагоприятную ситуацию, когда обе стороны не могут прийти к компромиссу.

– В чем для вас были основные трудности в этом процессе?

– Обстановка была напряженная. В этой ситуации сложно найти слова, которые могли быть правильно восприняты обеими сторонами. Но, несмотря на разногласия, все мы хотим спокойствия и процветания нашего государства. Учитывая этот факт, нужные слова нашлись сами собой.

– Как вы лично относитесь к событиям последних дней, можно было бы их избежать и каким образом?

– На мой взгляд, разногласия между властью и оппозицией это нормальные политические процессы любого государства. Главное - не выходить за рамки закона. Любые разногласия в обществе должны решаться исключительно за столом переговоров, не прибегая к радикальным методам.

– Недавно президент России наградил вас орденом Александра Невского. Этой высокой российской наградой отмечаются видные зарубежные деятели за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Можете пояснить, что для вас значит эта награда?

– Я благодарен руководству России, Абхазии, посольству Российской Федерации в Абхазии, всем, кто был со мной на пути к этой награде.

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Она очень ценна для меня, и я считаю ее наградой для всех, кто на пути к свободе и независимости отдавал самое дорогое, свою жизнь, кто отстаивая интересы своей страны, вносит весомый вклад в дело укрепления и развития отношений между дружественными народами России и Абхазии.

Еще раз хочу выразить благодарность за высокую оценку моей деятельности.