"Путь мудрости и мужества": вышла книга о втором президенте Абхазии Сергее Багапш

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вышла книга "Путь мудрости и мужества", посвященная второму президенту Абхазии Сергею Багапш, сообщила автор издания, журналист Екатерина Бебиа.

28 мая в селе Джгерда, в доме, где родился второй президент Абхазии, пройдет презентация книги "Путь мудрости и мужества", посвященной жизни и деятельности Сергея Багапш.

"К написанию книги я приступила в 2011 году, к счастью, материалы для издания у меня были и до этого. В 2000 году, когда Сергей Васильевич еще не был президентом, мы встретились в его родовом селе Джгерда, где целый день записывали его воспоминания", - добавила она.

Записанный материал по разным причинам еще не выходил в эфир Абхазского телевидения, где работает автор книги.

© Sputnik / Михаил Фомичев Народный президент: памяти Сергея Багапш

"После смерти Сергея Васильевича в 2011 году я готовила документальный фильм, где использовала кадры из интервью, которое я записывала ранее. Записанные в 2000 году аудио- и видеоматериалы стали основой для книги "Путь мудрости и мужества", - подчеркнула Бебиа.

При написании книги автор использовала много дополнительных материалов, это воспоминания людей, которые были знакомы с Сергеем Багапш. Воспоминания были записаны в Абхазии, республиках Северного Кавказа, Краснодарском крае, Турции.

"Эти воспоминания, конечно, очень помогли в написании книги, это по счету моя 48 книга и самая близкая для души. Сергей Васильевич был необыкновенным человеком, для меня эта книга особенная, это волнующий момент, когда я могу сказать в добрый путь, книга", - отметила автор.

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В книге 264 страницы, основной текст составлен на русском языке, около десяти процентов написано на абхазском. Екатерина Бебиа выразила благодарность редакторам издания - Кристиану Бжания, Татьяне Алексеевой, Гунде Адзинба и главному редактору информационного агентства Sputnik Абхазия Дмитрию Нездоровину.

"Хочу подчеркнуть умение технического редактора Асиды Гицба, которая много раз переделывала верстку. В книге много фотоматериалов, среди которых есть те, что люди еще не видели, так как очень много фотографий удалось найти за пределами республики, на Северном Кавказе, в Турции", - подчеркнула автор.

Тираж книги – две тысячи экземпляров, из них 1100 издано Кабинетом Министров Абхазии, издание 900 книг оплатила сама Екатерина Бебиа. "Путь мудрости и мужества" издали в Краснодаре.

© Sputnik / Константин Грецов Лучше любого курорта: Сергей Багапш и его Джгерда

"Я думаю, что общество воспримет книгу как дань памяти Сергею Васильевичу Багапш", - добавила она.

Вспоминая о втором президенте Абхазии, Екатерина Бебиа отметила, что он был мужественным и мудрым человеком.

"Когда было первое противостояние абхазов и грузин в 1989 году, тогда, я думаю, могла начаться война, если бы на мосту Аалдзга Сергей Васильевич не дал отпор грузинским войскам. Его мудрое слово и дальновидность оказали большое влияние в 2004 году, когда были выборы президента и противостояние. Он смог мудро вывести нас из той ситуации", - отметила Бебиа.

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Она отметила роль Сергея Багапш и в 2008 году, во время боевых действий в Кодорском ущелье, и в признании республики Россией.

"Когда я писала эту книгу, меня не покидала мысль, что я должна посредством ее передать людям те слова, которые наш народный президент Сергей Васильевич Багапш хотел сказать, но не успел. Мысленно я представляла, какие добрые советы он мог бы дать всем нам в такое непростое время", - заметила она.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.