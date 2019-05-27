Впервые вне класса: студенты Сухумского музучилища дадут отчетный концерт

В программу концерта включены произведения, начиная от эпохи Барокко до классической музыки ХХ века.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Концерт студентов Сухумского музыкального училища состоится 28 мая в Абхазской государственной филармонии, начало в 18:00, сказала в интервью радио Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

"В концерте примут участие студенты музыкального училища Кайя Хупория, Эдуард Цатурян, Елизавета Логуа, Валерий Барганджия. В программу концерта включены произведения, начиная от эпохи Барокко до классической музыки ХХ века", - отметила она.

Подобное выступление в зале филармонии проводится впервые, так как классные концерты ранее проводились в Музучилище.

"Но в данном случае дети настолько подготовлены и хорошо чувствуют себя на большой сцене, что мы решили показать их мастерство в филармонии", - подчеркнула Бжания.

Среди участников концерта есть лауреаты республиканских и международных конкурсов, рассказала она.

"Они выступают не только в Абхазии, но, в частности, и в России. Например, Елизавета Логуа принимала участие в международных конкурсах, она недавно ездила в Италию. Мы очень гордимся их успехами, и неоднократно они выступали в проектах совместно с нашим Камерным оркестром", - сказала Нинель Бжания.

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Участники концерта, студенты фортепианного отделения Сухумского музыкального училища учатся у Заслуженного педагога Абхазии Елены Карабулат.