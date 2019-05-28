Спикер Парламента о переносе выборов: дай бог, чтобы решение пошло на пользу всем

СУХУМ, 28 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Дай бог, чтобы решение о переносе выборов президента Абхазии пошло на пользу всем, сказал спикер Парламента Валерий Кварчия.

Спикер добавил, что Парламент принял консолидированное решение в пользу народа.

"Мы приняли решение, которое мы все обсуждали все эти дни. Вы знаете, что наши друзья из оппозиции в связи с болезнью своего лидера Аслана Бжания стали настаивать на введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона о выборах президента Абхазии и проведении выборов 23 ноября 2019 года", - напомнил хронологию событий спикер.

Такое требование противоречило нормам Конституции Абхазии и законам республики, поэтому депутаты проголосовали 20 мая против переноса выборов, продолжил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии поддержал перенос даты выборов президента

"Затем Штаб оппозиционных сил объявил бессрочный митинг у стен Парламента. 21 мая в ходе переговоров лидеров митингующих и президента была согласована идея переноса на один месяц, то есть на 25 августа 2019 года", - сказал он.

Такое решение не затрагивало Конституцию, но требовалась поправка в Конституционный закон "О выборах президента Абхазии". Проект такой поправки был внесен президентом 21 мая.

"Данный проект был принят депутатами неоднозначно, проводились различные консультации, многие депутаты, в том числе и я, считали, что перенос выборов не решит наши проблемы. Несмотря на это, из-за уважения к президентской инициативе и понимания того, что может спасти наш народ, я решил голосовать "за", точно так же поступило подавляющее большинство депутатов", - сказал Кварчия.

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Рауль Хаджимба 22 мая после протестов оппозиции представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах президента Республики Абхазия".

Проект закона предполагает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий действующего президента.