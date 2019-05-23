Рауль Хаджимба обратился к депутатам Парламента

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к депутатам Народного Собрания Абхазии, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства ранее 21 мая представил на рассмотрение в Парламент проект закона о внесении изменения в Конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия".

"Представленный законопроект в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия, действующим законодательством и в рамках срока конституционных полномочий президента дает правовые основы для изменения даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года", - сказано в обращении президента.

Рауль Хаджимба призвал народных избранников, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений, поддержать проект закона на ближайшем заседании сессии Парламента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба представил в Парламент законопроект, позволяющий перенести дату выборов

Кроме того, президент подчеркнул, что указанное предложение было принято исключительно "в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране в преддверии президентских выборов".

В соответствии с Основным Законом Абхазии президент республики избирается на пять лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги.

Рауль Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года, поясняется в сообщении.

Сроки и дата проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему Конституционному закону.

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Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

© Sputnik Томас Тхайцук Кварчия: дата голосования по переносу выборов президента еще не определена

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая оппозиция заявила о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

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16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.