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Президент Абхазии Рауль Хаджимба на вечере в честь 26-летия Министерства по репатриации Абхазии, 25 марта 2019

Хаджимба подписал Конституционный закон, позволяющий перенести выборы президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (17)
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Парламент Абхазии принял решение о переносе президентских выборов на 25 августа на заседании, которое состоялось во вторник 28 мая.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Конституционный закон о внесении изменения в Конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.

"Внести в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия" следующее изменение: в части 1 статьи 6 слова "не позднее чем за четыре месяца" исключить, слова "не позднее чем за два месяца" заменить словами "не позднее чем за один месяц" и далее по тексту", - говорится в тексте документа.

В соответствии с Основным Законом Абхазии президент республики избирается на пять лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги.

Рауль Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года.

Мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования национальных Вооруженных сил Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Спикер Парламента о переносе выборов: дай бог, чтобы решение пошло на пользу всем

Сроки и дата проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему Конституционному закону.

Рауль Хаджимба 22 мая после протестов оппозиции представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Проект закона предполагает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий действующего президента.

Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

Рауль Хаджимба обратился к депутатам Парламента>>

Парламент Абхазии принял решение о переносе президентских выборов на 25 августа на заседании во вторник 28 мая.

Темы:
Выборы президента Абхазии (17)

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Теги:
выборы, Рауль Хаджимба


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