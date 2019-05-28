ЦИК о переносе выборов президента Абхазии: никак не усложняет работу

Депутаты Парламента Абхазии приняли решение о переносе президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года во вторник 28 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Перенос президентских выборов с июля на август никак не отразится на работе Центризбиркома Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Это никак не усложнило нам задачу. Как мы проводили работу, так и проводим. Это не будет препятствовать всему тому, что было сделано раннее. Напротив, мы получаем определенную рассрочку", - отметил Гогия.

Экстренное заседание по принятию календарного плана президентских выборов в Абхазии ЦИК республики проведет после того, как получит официальный документ о том, что Парламент перенес выборы, сказал он.

© Sputnik Томас Тхайцук Спикер Парламента о переносе выборов: дай бог, чтобы решение пошло на пользу всем

"В законе сказано - за 60 дней до дня голосования начинается регистрация инициативных групп и политических партий. Заканчивается - за сорок дней до выборов. А за тридцать дней до голосования заканчивается регистрация кандидатов. То есть, с изменением даты голосования меняются все остальные графики", - отметил Гогия.

Рауль Хаджимба 22 мая после протестов оппозиции представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

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Проект закона предполагает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий действующего президента.