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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов стал почетным гражданином Абхазии

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
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Анатолий Бибилов победил на выборах главы Южной Осетии в апреле 2017 года.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Указ о присвоении президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову звания "Почетный гражданин Республики Абхазия" подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 28 мая.

"За большой личный вклад в развитие абхазо-югоосетинских межгосударственных отношений, укрепление мира и стабильности в Закавказском регионе присвоить звание "Почетный гражданин Республики Абхазия" Бибилову Анатолию Ильичу", - говорится, в частности, в тексте указа.

Анатолий Бибилов официально вступил в должность 21 апреля 2017 года. Выборы главы Южной Осетии состоялись 10 апреля 2017 года вместе с референдумом о переименовании республики в государство Алания.

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Кандидатами на высший пост были зарегистрированы спикер парламента Анатолий Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

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Теги:
Рауль Хаджимба, Анатолий Бибилов


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