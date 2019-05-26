Бибилов пожелал Абхазии спокойных президентских выборов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече с абхазским министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния пожелал спокойствия Абхазии во время проведения выборов президента.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пожелал Абхазии, чтобы выборы главы государства в республике прошли спокойно и без эксцессов, сообщается на сайте югоосетинского лидера.

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Бибилов встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния передал слова приветствия президенту Абхазии Раулю Хаджимба и всему абхазскому народу и пожелал им процветания и спокойствия, в частности, в период проведения выборов.

"Хочется, чтобы выборы и в Южной Осетии, и в Абхазии прошли спокойно, без эксцессов", – сказал президент Южной Осетии.

Выборы президента в Абхазии назначены на 21 июля, однако оппозиция потребовала перенести их на осень из-за госпитализации своего кандидата на пост главы государства, депутата Аслана Бжания. Оппозиция утверждает, что ее лидер был отравлен. Генпрокуратура республики проводит доследственную проверку по факту болезни депутата.

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В понедельник 20 мая Народное Собрание проголосовало против переноса выборов на осень. В ответ оппозиция объявила бессрочную акцию протеста. Вечером во вторник президент Абхазии Рауль Хаджимба и представители оппозиции договорились перенести выборы на 25 августа. После этого протесты завершились. Теперь решение о переносе выборов должен согласовать парламент, однако пока его заседание не состоялось.