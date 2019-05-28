Диспансеризация в Гудауте и Новом Афоне пройдет на базе районных больниц

Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Диспансеризация в Новом Афоне и Гудауте пройдет на базе центральных районных больниц с 28 мая по 3 июня, сообщил Sputnik главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Александров.

"В Афоне мы приступили к диспансеризации сегодня. Точных результатов по количеству обратившихся пока нет, но, по моим наблюдениям, их меньше, чем в других районах", - добавил он.

Александров отметил, что в работе принимает участие 50 специалистов из Федерального медико-биологического агентства России. Из них 17 врачей различных специализаций готовы принять и обследовать взрослое население и пять педиатров различных направлений. В составе сводного медотряда - 12 единиц медицинской техники.

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Главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров ранее рассказывал, что в период с 5 по 25 апреля консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка.

Он также сообщил, что выполнено около четырех тысяч лабораторных исследований, выявлено около пяти тысяч заболеваний, в том числе примерно у одной тысячи детей. Более сорока пациентам оказана экстренная медицинская помощь. Их госпитализировали в медучреждения Абхазии.

У взрослого населения превалируют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и заболевания мочеполовой системы, самые распространенные проблемы со здоровьем среди детей – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, отметил главврач.

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В Сухумском районе диспансеризация будет проходить с 14 по 20 мая, в столице Абхазии – с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.