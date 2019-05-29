Утвержден календарный план выборов президента Абхазии

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии утвердили в среду 29 мая, рассказал корреспонденту Sputnik глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"На основании постановления Парламента мы скорректировали календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии", - уточнил Гогия.

Согласно календарному плану, дата регистрации инициативных групп и партий переместилась с 22 мая на 26 июня. Завершится регистрация уже не 11 июня, а 16 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии поддержал перенос даты выборов президента

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется 26 июня и закончится 16 июля. Регистрация кандидатов на пост главы государства должна состояться в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее, чем за 30 дней до выборов.

Голосование в день выборов – с 8:00 до 20:00 25 августа. Итоги должны быть будут подвести в течение трех дней после дня выборов, до 28 августа.

Рауль Хаджимба 22 мая, после протестов оппозиции, представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Хаджимба подписал Конституционный закон, позволяющий перенести выборы президента>>

Проект закона предполагает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий действующего президента.

Парламент Абхазии большинством голосов принял решение о переносе президентских выборов на 25 августа.