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Валерий Бганба провел рабочую встречу с Виталием Мутко в Москве

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоялась в среду 29 мая.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Премьер-министр Валерий Бганба и зампред правительства России Виталий Мутко обсудили выполнение Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы и освоение текущей финансовой помощи, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии.

Совещание рабочей группы по анализу хода реализации Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию Республики Абхазия
© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия
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Кроме того, сопредседатели обговорили повестку предстоящего заседания Межправкомиссии, сверили готовность утвердить мероприятия, заложенные в новую, пока только формирующуюся Инвестпрограмму.

Также по итогам переговоров, были поставлены задачи министерствам и ведомствам обеих сторон для скорейшей реализации достигнутых соглашений.

На встрече с абхазской стороны присутствовали премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Джансух Нанба, председатель Национального банка Беслан Барателия.

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С российской стороны во встрече принимали участие зампред правительства России Виталий Мутко, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, начальник Управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, директор Департамента инвестиционных проектов Минрегионразвития Денис Травин.

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Теги:
Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии, Виталий Мутко, Валерий Бганба


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