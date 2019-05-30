Предвкушение сезона: какие настроения царят на рынке Гагры

О том, чем торгуют на гагрском центральном рынке, как соседствуют фруктовые ряды с обувным магазином, какую продукцию предпочитают гости Абхазии и у кого почти нет конкурентов, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Тишь да гладь

К обеду центральный рынок Гагры был немноголюден. Разложив продукцию, сельчане предлагали овощи из своих хозяйств – лук, петрушка, редис, киндза, огурцы и помидоры. Покупателей немного, весной это нормально для Гагры, все с нетерпением ждут начала курортного сезона. Анаида жалуется, что за полдня она продала мало, всего тридцать пучков лука и так, по мелочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рынок в Гагре

Рынок постепенно преображается – взамен убогим будочкам, какие встретишь почти во всех районах страны, появляются капитальные строения.

Приятно удивила чистота в помещении рынка и "художественно" разложенный товар. Ассортимент широкий.

Издалека слышится громкий женский голос. Эмоциональная, но добродушная Белла, так она представилась, упрекнула за несобранность одну из продавщиц, пнула ногой какой-то ящик на земле и, схватив меня за рукав, потащила к своему прилавку, чтобы показать на примере, каким должно быть рабочее место.

© Sputnik / Томас Тхайцук К работе на рынке Белла давно привыкла и тяжелой ее не считает

"Проведи пальцем. Где-нибудь видишь пыль? Я хочу, чтобы все было чисто и аккуратно, чтобы люди подходили и видели, как рынок наш цветет ", - заявила Белла.

Она рассказала, что на рынке начала работать еще во время войны – больше 25 лет назад. До этого была администратором санатория "Украина". Своих детей нет, всю свою жизнь посвятила сыну и дочери родного брата, который получил инвалидность в годы войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нефильтрованный базар: будни Гудаутского рынка

К работе в рыночных условиях она давно привыкла и тяжелой ее не считает. Белла торгует чаем и специями, большую часть которых она делает сама дома. За годы у нее появились постоянные клиенты, в том числе и среди туристов.

"У меня есть клиенты, которые приезжают к нам каждое лето. Есть и те, кто берет продукцию оптом в Россию. Не жалуюсь, на хлеб есть всегда", - призналась она.

Шестидесятиграммовый стаканчик специй стоит от 20 до 50 рублей, в зависимости от вида приправ. Гости Абхазии охотно покупают наборы, в которые включены сразу несколько видов специй. Цена на них от 30 до 100 рублей. Белла, как настоящий предприниматель, разработала собственную схему скидок – четыре пакетика приправ по тридцать рублей она отдает за сто.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гости Абхазии охотно покупают наборы, в которые включены сразу несколько видов специй

Рыночное "меню"

Каждый продавец пытается забить свой прилавок товаром под завязку. Здесь соседствуют кукурузная мука, аджика, гранатовый сок, коньяк и чача, копченый сыр и сулугун, местные сладости и чай. Тина Айба зимой продает от пяти до десяти килограммов кукурузной муки в день, что несравнимо с "бойким" летом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рынок в Гагре

"Зимой торговля плохая. Летом, конечно, намного лучше. Дай бог здоровья дирекции рынка за то, что они не берут с меня арендной платы", - рассказала Айба.

Многие работники гагрского рынка пользуются льготами. В основном это матери, которые потеряли сыновей в войну или же оказались в тяжелой жизненной ситуации. Сын Тины Гиви Айба погиб в Мартовском наступлении в возрасте 22 лет.

Те, на кого льготы не распространяются, платят 50 рублей ежедневно за выход и 30 рублей с каждого квадратного метра, арендуемой площади.

Лика торгует сырами собственного изготовления. На прилавке у нее всегда свежая продукция. Первый сыр у нее стоит 350 рублей, а сулугун - 450 рублей. Спрос есть, отметила Лика.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лика торгует сырами собственного изготовления

Ее товаром заинтересовались редкие в это время года отдыхающие из Краснодарского края и Казахстана Лилия и Александр. Они пришли на рынок закупиться перед отъездом. Туристы рассказали, что приезжают в Гагру уже не первый раз и городской рынок им хорошо знаком.

"Мне очень нравится обслуживание, очень приветливые люди. Это естественно, что они много хотят продать, а мы много хотим купить. Все хорошо и комфортно, но, возможно, самим продавцам тоже было бы комфортнее, если воссоздать облик рынка, который был раньше", - поделился мнением Александр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы из Краснодарского края и Казахстана Лилия и Александр

Курортники сказали, что при покупке они руководствуются одним главным критерием – должно быть сделано в Абхазии. Это правило распространяется и на сувениры.

Лиана Барциц каждый день приезжает на работу из поселка Бзыбь. Главный товар на ее прилавке – чай. Неплохо покупают также домашнее варенье, коньяк и чачу. Последними летними сезонами она не особо довольна, отмечает снижение потока туристов в страну.

© Sputnik / Томас Тхайцук Точка "кипения": правила "игры" на рынке Ткуарчала

Зимой, по ее словам, бывает, что и на триста рублей не получается наторговать, и в "несезон" дирекция рынка идет на уступки - снижает стоимость аренды.

У Елены Степанян конкуренция только летом, и то небольшая. Она торгует маринованными овощами и травами.

"Зимой я все это делаю сама, так как объемов не так много. Летом мне помогают члены семьи. Здесь у меня турша, фасоль, корейский салат, кукурузу и грибы получаем из Сочи, а бамбук наш, местный. В маринад добавляю соль, сахар, уксус, киндзу, перец, чеснок", - поделилась рецептом Елена и угостила ломтиком маринованного бамбука. Вкусно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елена Степанян торгует маринованными овощами и травами

На одном этаже с "едой" расположился и обувной магазин. В магазине на полу стояло большое пластиковое ведро, куда собиралась дождевая вода из щели на потолке.

"Мы всегда стояли на улице, и так получилось, что мы зашли в это помещение. Мы уже люди в возрасте и на улице работать больше не можем. Здесь получше, конечно, но торговли нет. За последние два дня ничего не продала, позавчера только что-то в долг взяли", - рассказала продавец Анжела.

© Sputnik / Томас Тхайцук Самая дорогая пара обуви у Анжелы стоит две тысячи рублей

Список должников с каждым днем становится все длиннее, и клиенты "под запись" не торопятся возвращать долги, хотя самая дорогая пара обуви здесь стоит две тысячи рублей.

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На гагрском рынка с нетерпением ждут наступления курортного сезона и не теряют надежды на то, что он будет удачным.