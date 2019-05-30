Ремонт улицы Дагестанской в Сухуме завершен, но бетон залили не везде

Укладка нового дорожного полотна на улице Дагестанской в Сухуме обошлась бюджету республики в пять с половиной миллионов рублей.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по заливке бетонного полотна на улице Дагестанская завершены, с четверга автомобили могут передвигаться по ней, сказал в интервью Sputnik представитель подрядчика Максим Харчилава.

"Изначально планировалось, что бетон будет залит до лицея-интерната, однако в связи с тем, что у государства нет возможности для этого, мы сделали самый плохой участок, там не то что на машине, пешком трудно было проходить. Мы восстановили все ливневки, и сейчас дорожное полотно уже открыто", - сказал он.

Протяженность бетонного участка дороги – 600 метров, на остальных 400 метров был проведен ямочный ремонт.

© Sputnik / Виталий Тимкив Дорожные метаморфозы: какие улицы отремонтируют в Абхазии в 2019

На укладку нового дорожного полотна по улице Дагестанская было израсходовано более пяти с половиной миллионов рублей из бюджета страны, сообщил Харчилава.

"Мы сделали бетонное покрытие, так как там большой склон, и потоки проточной воды разрушали бы дорогу, если бы был уложен асфальт. Толщина залитого бетона 25 сантиметров, в некоторых местах доходит до 30-40 сантиметров", - добавил он.

По словам Харчилава, на улице Дагестанская дорожные работы не проводились четверть века.

На подготовительные работы, уточнил подрядчик, ушел месяц - заказали специальную дорожную сетку для армирования покрытия из России.

"Мы ждали сетку 25 дней, к этому времени завезли цемент, также с помощью "Водоканала" устранили все утечки воды, которые были. После того как привезли дорожную сетку, начали заливать бетон, буквально через неделю работы были завершены", - рассказал Харчилава.

© Sputnik Ремонт дороги на улице Дагестанская

Хварцкия: бюджет Дорожного фонда не отвечает всем задачам>>

Ширина дороги пять метров, на разворотах ширина достигает восьми-девяти метров, сказал он.