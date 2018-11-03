Хварцкия: бюджет Дорожного фонда не отвечает всем задачам

Бюджет дорожного фонда Абхазии был утвержден на заседании Кабинета министров во вторник, 30 октября. О том, как формируется и распределяется бюджет фонда, в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор дорожного фонда Абхазии Заур Хварцкия.

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— Заур Хумсаевич, расскажите какова сумма принятого бюджета Дорожного фонда на 2019 год и насколько она соответствует задачам, стоящим перед фондом?

— В текущем году по доходной части установлена сумма 70 миллионов рублей, это на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. Сумма небольшая и далека от необходимой, но довольствуемся тем, что есть. Мы, конечно, далеки, от того, чтобы сполна удовлетворить запросы, но исходим из планируемой подоходной части бюджета.

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— За счет чего в целом формируется бюджет дорожного фонда Абхазии?

— Средства дорожного фонда формируются за счет уплаты двух налогов – налог на реализацию горюче-смазочных материалов и налог с владельцев транспортных средств.

— По каким направлениям распределяется установленный бюджет?

— Средства направляются исключительно на содержание, ремонт и строительство внегородских автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности. Речь идет о республиканских дорогах, куда входит, в том числе, центральная трасса Псоу-Ингур, а также автодороги местного значения. Городские дороги находятся под ведомством администраций.

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— Да, конечно. Они входят в уже упомянутое направление местного значения. Мы извещаем главу администрации о выделенной его району сумме и потом по мере поступления денежных средств, они предоставляют заявки о ремонте конкретных участков в том или ином селе. Затем заключается договор с подрядчиками, которые приступают к ремонтным работам. Мы занимаемся исключительно финансированием. Предварительно в следующем году каждому району будет выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей, это ровно на 100 тысяч больше, чем в прошлом году.

— Как происходит распределение функций и обязанностей между администрациями районов и Дорожным фондом республики?

— В текущем году на ремонт республиканских дорог выделено приблизительно 33 миллиона, на автодороги местного значения более 28 миллионов. Эти суммы изначально утверждаются Кабинетом министров, а затем Парламентом республики. В разработанной нами программе обязательно принимают участие РУП "Автодор", отвечающая за состояние автодорог, организация и УГАИ республики как орган, ответственный за безопасность на дорогах. Что касается местных автодорог, то прерогатива выбора конкретного участка дороги предоставляется главам администраций.

— Зачастую при ремонте автодорог возникают экстренные ситуации, связанные и с природными катаклизмами. Учитываются ли эти риски при планировании ремонта дорог и бюджета?

— Безусловно. Ежегодно мы закладываем определенную сумму на случаи чрезвычайной ситуации и непредвиденных обстоятельств.

— Расскажите, на какие объекты были распределены средства утвержденного бюджета 2018 года?

— Первоочередной задачей было содержание республиканских автодорог. Это ежегодная работа по очистке дорог, уборке мусора, очистке кюветов и так далее. Говоря о конкретных проектах, к примеру, в прошлом году мы провели разметку участка дороги Сухум-Псоу. Такие виды работ необходимо проводить два раза в год, но, к сожалению, у нас нет такой возможности.

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— Что войдет в программу следующего года помимо перечисленных вами работ?

— Предстоит много видов работ. Необходим ямочный ремонт, ремонт барьерных ограждений, которые приходят в плохое состояние после различных аварий, те же самые дорожные разметки, лежачие полицейские и светофоры. На каждый вид работ предусмотрен определенный бюджет.