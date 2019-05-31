Перед началом тренировки в гостиницу, где расположилась сборная Абхазии по футболу, пришла делегация из республики во главе с министром иностранных дел Дауром Кове.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу провела первую тренировку в Нагорном Карабахе в преддверии чемпионата Европы по версии ConIFA-2019. Об этом Sputnik сообщил помощник главного тренера национальной команды Беслан Гублия.

"Дорога была очень тяжелая, на нее ушли практически сутки, но у нас был запас времени два дня, чтобы адаптироваться. Здесь климатические условия схожи с нашими, сегодня прошла первая тренировка, у нас есть еще день завтра, чтобы успеть восстановиться", - добавил он.

Качество полей, на которых пройдут игры чемпионата, хорошее, отметил помощник главного тренера.

"Средний возраст нашей команды меньше 23 лет, я думаю, главный тренер сборной Беслан Аджинджал принял правильное решение, пригласив в команду молодежь, они должны себя проявить. Победу одержит тот, у кого есть желание и бойцовские качества независимо от возраста игроков", - говорит Гублия.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Тренировка сборной Абхазии по футболу на чемпионате ConIFA в Нагорном Карабахе

Перед сборной Абхазии стоит задача побеждать в каждом турнире, в котором принимает участие, заметил он.

"От нас требуют продолжить побеждать, как в 2016 году (сборная Абхазии стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA – ред.), и мы каждый раз, приезжая, нацеливаемся на победу. Прошлые чемпионаты были провальными, так как не заняли достойные места после 2016 года, у нас сейчас есть возможность реабилитироваться, мы же чемпионы мира, в конце концов, и любое место, кроме первого, для нас провал", - подчеркнул Гублия.

Перед тренировкой сборной в гостиницу, где остановилась национальная команда, приехала делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове. В составе делегации Герой Абхазии, председатель армянской общины республики Галуст Трапизонян и общественный деятель Валерий Майромян. Они пожелали футболистам удачного выступления в турнире.

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В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.